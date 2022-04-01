矽力-KY、信驊並列股王 台股剩九千金

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏和談希望轉淡，台股今天量縮只剩2276億，創下今年以來單日最低量，除了已經反彈千點接近季線大關市場不願意追價，後面有4天的清明連，今天有一些賣股過節的買壓，導致大盤最後只有小跌47點，但是體感像是跌了一、兩百點。

2022-04-01 10:17