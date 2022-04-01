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矽力-KY、信驊並列股王 台股剩九千金
眾多利空消息圍繞，台股今（1）日下跌67.88點，台積電（2330）收盤下跌8元，收在589元；聯發科（2454）守住900元大關；股后信驊（5274）股價追平股王矽力-KY（6415），兩檔並列股王；緯穎（6669）則摔出千金股之外。
俄烏戰爭陷膠著、貨幣政策緊縮等眾多利空消息環繞，美股收黑，台灣爆發今年以來最高本土確診新冠病毒人數，市場趨於保守。
儘管外資已連三天買超逾2萬張，台積電開盤仍不敵賣壓湧現，下跌12元，開在585元，終場收盤跌幅收斂，下跌8元，收在589元。
聯發科開盤下跌5元，開在900元，隨即失守900元大關，最低下跌12元，價位在893元，所幸終場跌幅收斂，收在900元，守住900元大關。
緯穎開在1000元，隨即失守千元大關，最低下探977元，最後收在990元，台股剩9千金。
矽力-KY與信驊股價表現不同調，雙方上演股王寶座爭奪戰。矽力-KY股價走跌，一度達3275元，終場收在3315元。
信驊為全球遠端伺服器管理晶片龍頭廠，法人看好伺服器市場需求強勁，營運成長可期。投信3月來不斷加碼買進，今日股價一度達3355元，上漲95元，漲幅約2.91%，終場收在3315元，股價追上矽力-KY，兩檔並列股王。
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