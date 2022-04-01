快訊

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

直播／本土新增確診破百！今+104例、境外移入+132例 無死亡個案

四大族群撐盤 法人：台股4月中開始回歸基本面

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

時間進入2022年第2季，台股今（1）日受國際消息與連假影響，早盤一度下挫超過200點，尾盤拉回，終場收跌67.8點，且量能縮減走勢疲弱，不過，法人指出，相較於美股，台股較為抗跌，而今日以化工、鋼鐵、運輸以及金融產業表現較佳。

今日強攻漲停的個股有：惠光（6508）、中櫃（2613）、沛亨（6291）、華義（3086）等股。

台新投顧副總黃文清表示，今日整理後下周三有機會慢慢看到資金回流，而觀察重點仍然在於俄烏協商談判過程、美國升息態度，除此之外，也需要留意美台企業第1季的財報法說，預期4月中開始，市場會漸漸反應合理的基本面，除了布局基本面佳的標的，投資人也可以加碼中長線受惠於升息的金融族群。

今日化工族群表現最佳者為上品（4770）上漲10.5元，漲幅4.2%；鋼鐵族群表現最佳者為世紀鋼（9958）上漲4.5元，漲幅4.0%；航運族群表現最佳者為中櫃上漲3.4元，漲幅9.9%；志信（2611）緊追在後上漲1.0元，漲幅4.5%；金融族群表現最佳者為新光金（2888）上漲0.4元，漲幅4.1%。

美國升息 台股

延伸閱讀

台股今日走勢疲弱 終場下跌67.8點收17,625點

矽力及信驊股價一消一長 競逐台股股王

台股相對美股抗跌 原物料、金融、航運族群強勢支撐

史上最強財報 台股超級黑馬大曝光！

相關新聞

矽力-KY、信驊並列股王 台股剩九千金

眾多利空消息圍繞，台股今（1）日下跌67.88點，台積電（2330）收盤下跌8元，收在589元；聯發科（2454）守住9...

台股今日走勢疲弱 終場下跌67.8點收17,625點

台股大盤今(1)日終場下跌67.8點，跌幅0.3%，收17,625.5點，成交量2,286.5億元。櫃買市場1日終場下跌...

台股剩九千金 聯發科失守900元

俄烏戰爭陷膠著、貨幣政策緊縮等眾多利空消息環繞，美股收黑，台灣爆發今年以來最高本土確診新冠病毒人數，台股今（1）日早盤大...

台積電董座示警 細讀下竟藏有潛力股

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏和談希望轉淡，台股今天量縮只剩2276億，創下今年以來單日最低量，除了已經反彈千點接近季線大關市場不願意追價，後面有4天的清明連，今天有一些賣股過節的買壓，導致大盤最後只有小跌47點，但是體感像是跌了一、兩百點。

台股開盤後走低近200點、跌破17500點 台積開盤跌12元

台股今(1)日開盤下跌35.71點，開盤指數17,657.76點；大盤開低後續走低，下跌近200點，跌破17,500點；...

上市櫃公司 年報六天王出列

上市櫃公司昨（31）日合力繳交歷年最美成績單，六大天王也閃亮出列，台積電以全年獲利創新高穩坐獲利王寶座，且取代鴻海成為現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。