四大族群撐盤 法人：台股4月中開始回歸基本面
時間進入2022年第2季，台股今（1）日受國際消息與連假影響，早盤一度下挫超過200點，尾盤拉回，終場收跌67.8點，且量能縮減走勢疲弱，不過，法人指出，相較於美股，台股較為抗跌，而今日以化工、鋼鐵、運輸以及金融產業表現較佳。
今日強攻漲停的個股有：惠光（6508）、中櫃（2613）、沛亨（6291）、華義（3086）等股。
台新投顧副總黃文清表示，今日整理後下周三有機會慢慢看到資金回流，而觀察重點仍然在於俄烏協商談判過程、美國升息態度，除此之外，也需要留意美台企業第1季的財報法說，預期4月中開始，市場會漸漸反應合理的基本面，除了布局基本面佳的標的，投資人也可以加碼中長線受惠於升息的金融族群。
今日化工族群表現最佳者為上品（4770）上漲10.5元，漲幅4.2%；鋼鐵族群表現最佳者為世紀鋼（9958）上漲4.5元，漲幅4.0%；航運族群表現最佳者為中櫃上漲3.4元，漲幅9.9%；志信（2611）緊追在後上漲1.0元，漲幅4.5%；金融族群表現最佳者為新光金（2888）上漲0.4元，漲幅4.1%。
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