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台股相對美股抗跌 原物料、金融、航運族群強勢支撐

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

美股第1季收觀日表現慘淡，受到通膨過熱、烏俄兩國恐爆發核戰等負面消息影響，道瓊31日收挫超過550點，進而影響今（1）日台股大盤，此外，也受到連假在即影響，成交量大幅縮減，為大盤帶來的動能相對減少許多。

台新投顧副總黃文清表示，從今日的大盤表現可看出台股較美股抗跌，而金融、航運、化工與鋼鐵族群今日相對強勢。

觀察航運族群，盤中漲勢以中櫃（2613）表現最佳，上漲1.8元，漲幅5.4%；志信（2611）次之，盤中上漲0.7元，漲幅3.2%；緊追在後有榮運（2607）盤中上漲1.1元，漲幅3.1%；宅配通（2642）盤中上漲2.2元，漲幅2.7%；而貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），盤中分別上漲2.5元、2.0元、2.0元，漲幅分別為1.8%、1.6%、1.2%。

而金融族群以新光金（2888）盤中上漲0.4元，漲幅4.1%表現最佳；三商壽盤中上漲0.1元，漲幅1.6%表現次之；後有中信金（2891）盤中上漲0.3元，漲幅1.0%。

法人指出，長榮盤中站上年線，後續是否攻破季線是走揚關鍵，而新光金、長榮、陽明、德微（3675）盤中皆出現買單拉抬，建議投資人可趁回檔整理時低階進場。

長榮 台股

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