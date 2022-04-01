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高雄小港區今早1910戶停電 是松鼠惹禍

台股剩九千金 聯發科失守900元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台股今（1）日早盤大跌逾百點。圖／聯合報系資料照
台股今（1）日早盤大跌逾百點。圖／聯合報系資料照

俄烏戰爭陷膠著、貨幣政策緊縮等眾多利空消息環繞，美股收黑，台灣爆發今年以來最高本土確診新冠病毒人數，台股今（1）日早盤大跌逾百點，台積電（2330）開盤下跌12元，開在585元；聯發科（2454）開在900元，隨即跌破900元大關；緯穎（6669）失守千元大關，台股剩九千金。

美股道瓊指數下跌 550.46 點、跌幅 1.56%，收在 34,678.35 點；那斯達克指數下跌 221.76 點、跌幅1.54%，收在 14,220.52 點；標普 500 指數下跌 72.04 點、跌幅 1.57%，收 4,530.41 點；費城半導體指數下跌 79.62 點、跌幅 2.27%，收 3,429.00 點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.47美元、跌幅2.31%，收在104.26美元。儘管外資已連三天買超逾2萬張，台積電開盤仍不敵賣壓湧現，下跌12元，開在585元。

聯發科開盤下跌5元，開在900元，隨即失守900元大關，最低下跌11元，價位在894元。

緯穎開在1000元，隨即失守千元大關，最低下探981元，台股剩9千金。

半導體封測大廠日月光投控（3711）擬配發現金股利每股新台幣7元，創投控成立以來新高。日月光ADR昨日下跌0.16美元、跌幅2.21%，收在7.09美元；日月光今天開盤下跌1元，開在102.5元。

台積電 元大

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