快訊

高雄小港區今早1910戶停電 是松鼠惹禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股開盤後走低近200點、跌破17500點 台積開盤跌12元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今(1)日開盤下跌35.71點，開盤指數17,657.76點；大盤開低後續走低，下跌近200點，跌破17,500點；台積電（2330）開盤下跌12元，開盤價585元。

群益投顧說，大盤.指數持續守穩在3日均線之上，短期均線排列仍有利多方，沒有改變。短線技術面維持偏多格局，但中期受制結構調整，預期將持續區間震盪。盤面以個股表現為主，續以熱門股為選擇標的，依技術面變化短打因應。

周四(3/31)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌550.46點、跌幅1.56%，那斯達克指數下跌1.54%，標準500指數下跌1.57%，費半指數下跌2.27%。

第一金投顧表示，美國總統Joe Biden宣布自5月開始，連續6個月將平均每日釋出100萬桶戰略儲油，總共將釋出約1.8億桶石油，,約是美國目前戰略儲油的三分之一。俄羅斯總統Vladimir Putin則簽署新法案，4月1日起，「不友好」國家須以盧布購買天然氣，否則將停止供應，克里姆林宮表示，除了天然氣以外，未來也考慮對石油、金屬和肥料等商品實施類似的要求。

今年第1季美股S&P500共下跌4.95%，為兩年來首次單季下跌，35個交易日下跌為1984年以來最多；美國2年期公債殖利率在今年第1季共上升約1.5個百分點，為1984年以來最大升幅。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單增加4,259口至9,216口，十大交易人與特定法人合計賣出5,661口。週選支撐與壓力區落在17,300至18,000之間，P/C Ratio降至1.04，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計買超19.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超24.6億元，投信買超5億元，自營商（自行買賣）賣超1.6億元，自營商（避險）賣超9億元。

美國 外資

延伸閱讀

普京簽政令 俄天然氣周五開始只收盧布？

迎台積 高煉廠第3區解除土汙列管

台指期 上有壓、下有撐

96檔台股基金 績效贏大盤

相關新聞

大增73% 上市櫃去年獲利創高

受益於半導體需求暢旺、運價與報價走揚，以及全球資本市場大好，電子、傳產、金融等三大族群2021年獲利同步大豐收，整體上市...

外資Q1賣超台股4,590億

清明長假將至、俄烏情勢混沌與疫情持續衝擊，台股昨（31）日觀望氣氛濃厚，成交量縮減至金虎年開紅盤來最低2,315億元，終...

光洋科條款 委託書四誡出列

光洋科條款出爐，金管會昨（31）日宣布，修改委託書規則並公布四大樣態，針對重大違規徵求委託書情況，包括價購、超額徵求、利...

防疫概念股 逆勢突圍

本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心更宣布基隆「類普篩」，激勵昨（31）日亞諾法（4133）、寶齡富錦等防疫概念股，在...

上市櫃公司 年報六天王出列

上市櫃公司昨（31）日合力繳交歷年最美成績單，六大天王也閃亮出列，台積電以全年獲利創新高穩坐獲利王寶座，且取代鴻海成為現...

電動車供應鏈 營運大進補

特斯拉需求爆單，電動車相關供應鏈體系受惠，但也擠壓其他車廠的下單空間。LED業者就指出，馬來西亞大廠近期就因為LED訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。