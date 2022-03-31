聽新聞
test
0:00 / 0:00
定穎轉投控公司掛牌 股份轉換基準日擬8月25日
PCB廠商定穎（6251）今（31）日召開重大訊息說明記者會，定穎指出，3月31日董事會決議以股份轉換方式成立新設公司定穎投控公司，定穎將成為「定穎投控公司」百分之百持股之子公司，股份轉換基準日擬8月25日。
定穎說明，本次股份轉換之比例，目前暫定為定穎股東每一股普通股換發「定穎投控公司」之普通股一股，股份轉換基準日暫訂於民國111年8月25日。
在股東權益上，定穎提到，持有定穎股份而得轉換為「定穎投控公司」普通股之定穎股東，並不因轉換股份而有所影響 。待本次股份轉換完成後，定穎股票將於股份轉換基準日依法終止上市，另由「定穎投控公司」依據證券交易所相關規定辦理其股票上市買賣。
定穎也指出，待此次股份轉換完成 後，定穎為「定穎投控公司」百分之百持股之子公司，並依法向金融監督管理委員會申請停止公開發行股票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言