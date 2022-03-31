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定穎轉投控公司掛牌 股份轉換基準日擬8月25日

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
定穎將成為「定穎投控公司」百分之百持股之子公司，股份轉換基準日擬8月25日。圖／取自證交所
定穎將成為「定穎投控公司」百分之百持股之子公司，股份轉換基準日擬8月25日。圖／取自證交所

PCB廠商定穎（6251）今（31）日召開重大訊息說明記者會，定穎指出，3月31日董事會決議以股份轉換方式成立新設公司定穎投控公司，定穎將成為「定穎投控公司」百分之百持股之子公司，股份轉換基準日擬8月25日。

定穎說明，本次股份轉換之比例，目前暫定為定穎股東每一股普通股換發「定穎投控公司」之普通股一股，股份轉換基準日暫訂於民國111年8月25日。

在股東權益上，定穎提到，持有定穎股份而得轉換為「定穎投控公司」普通股之定穎股東，並不因轉換股份而有所影響 。待本次股份轉換完成後，定穎股票將於股份轉換基準日依法終止上市，另由「定穎投控公司」依據證券交易所相關規定辦理其股票上市買賣。

定穎也指出，待此次股份轉換完成 後，定穎為「定穎投控公司」百分之百持股之子公司，並依法向金融監督管理委員會申請停止公開發行股票。

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