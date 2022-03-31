台積電重回第1季爆紅個股前十名 高股息ETF受青睞

今年年初台股衝抵18,619點歷史新高，但農曆年後隨著地緣政治變數全面升溫，俄羅斯正式對烏克蘭開戰，避險情緒也快速升高，台股也一度跌破17,000點大關。Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，統計第1季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」；台積電（2330）重回「十大爆紅台股榜」，顯見半導體產業仍是深受投資人喜愛；而「五大爆紅ETF榜單」以高股息、成長股相關ETF主導投資風向。

Yahoo奇摩股市統計，投資人在2022年再現傳產、金融、電子多元的選股偏好。伴隨著「宅經濟」商機，Micro LED與傳統型紅光LED等兩類產品帶動新需求，LED大廠晶電（2448）與隆達（3698）所組成的控股公司富采奪下第1季Yahoo奇摩股市App「十大爆紅台股榜」首位。半導體族群仍然是選股主流，半導體大廠辛耘（3583）、力積電分別奪下榜單第6、7位，「護國神山」台積電，本季重新回到台股爆紅榜前十大。

傳產股中，與「航海王」長榮（2603）同集團的榮運（2607）高居第2名。榮運併入長榮物流，業績創十年新高。2022年國內外物流業務需求旺，榮運業績仍然看俏。老牌化工股和益（1709）近年股價步步高升，除了本業製造清潔劑因疫情需求增加，旗下包括聯超實業、大勝化工等子公司生產樹脂、微生物肥料等相關產品，也各有進展。台企銀（2834）、台中銀（2812）兩檔進榜的金融股，雙雙以「低價股落後補漲」的姿態出線，分別拿下第4、8名。

第1季Yahoo奇摩股市App「五大爆紅ETF榜單」第1、2名分別為富邦特選高股息30、及國泰永續高股息（00878）兩檔商品，其中富邦特選高股息30是以股利率加權來決定成份股，每年轉換持股三次，2020年發行的國泰永續高股息也是標榜高股息、季季配息制度，顯示在低利率時期，投資人對於帶來現金收益的商品，仍然有高度偏好。

另一方面，追蹤台灣50指數的原型ETF，也是投資人青睞對象。號稱國民ETF的元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）雙雙入榜，台積電占兩檔ETF比重都達到47%左右，買進ETF就相當於部位有半數是台積電，股價比台積電便宜不少；在Q1股市波動不定、與台積電驚人成長績效與高股價之下，ETF也產生吸引買進的吸金效果。排行第5名的是反向型ETF元大台灣50反1（00632R），該ETF入榜顯示不少投資人認為當前股市有過熱現象，在回檔前布局反向型商品有利可圖。