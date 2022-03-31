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法人保守看4月台股 這些族群仍然看好

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

台股今（31）日收在17,693.47點，下跌47.09點，統計今年第1季大盤指數跌掉525.37點，跌幅2.88%，即將進入第2季，台股的表現如何？那些族群值得布局？法人認為，4月面臨升息，加上疫情，戰爭及消費市場的雜音等不確定因素，大盤恐將維持整理，布局上看好金融股、解封題材、電動車、潔淨能源概念股、跌深反彈及殖利率題材股等。

台股持續反應俄烏戰爭、國內外疫情、升息、半導體產業及消費市場雜音等因素，今年來呈現下跌表現，即將進入第2季， 4月的大盤表現及該如何布局？成為投資人關注重點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，統計近10年4月各類股的表現，上漲機率達7成的族群包括其他、光電、塑膠、水泥、電機等；下跌機率達6成的則有生技、資訊服務、電子通路、航運及鋼鐵等，上漲機率高的族群以不占權值的族群居多。

簡伯儀分析，4月存有諸多不確定因素，包括國內外疫情，尤其是中國大陸因疫情封城，消費市場雜音，俄烏戰爭等，都不利4月經濟回穩，預期在量縮因素仍然存在的情況下，4月將維持盤整表現。

他認為，在選擇布局的族群上，可以參考過往的統計數據，包括跌深反彈的其他及光電股，具有殖利率題材的塑膠及水泥股，還有因為新台幣貶值而受惠的電機股等，至於電子股則先避開。

證券分析師張陳浩對台股4月的表現看法保守，尤其是4月中旬到月底這段期間，要更加謹慎，主要是後續的升息，及升息幅度都可能加快及放大，另外，還有疫情及戰爭等因素，在4月中下旬要逐漸保守因應。

至於在看好的族群上，張陳浩首選金融股，主要是具有升息及殖利率題材，尤其以純銀行股，例如王道銀（2897）、高雄銀（2836）、彰銀（2801）等，另外，壽險股也是布局標的，例如國泰金（2882）、富邦金（2881）、開發金（2883）、新光金（2888）、台新金（2887）等，去年獲利表現佳的金控股。

張陳浩表示，解封題材也可以留意，首選航空股及旅行社，例如山富（2743）、鳳凰（5706）、燦星旅（2719）等；海運股的貨櫃股部分，在跌深下，股價若位於季線附近是相對便宜的買點。

他還看好拉回整理的電動車概念股，例如敬鵬（2355）、充電椿的致茂（2360）、台達電（2308）、電池的美琪瑪（4721）、康普（4739）等；還有潔淨能源概念股也值得留意，在風電、太陽能及儲能股中，首選風電股。

疫情 升息

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