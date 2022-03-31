快訊

侯友宜籲打第4劑新冠疫苗 陳時中鬆口曝規畫

新北+27確診足跡曝光！曾搭高鐵赴兩縣市 金山老街、壽司郎入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下跌47.09點 三大法人買超19.11億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股31日同步震盪走低，尾盤出現賣壓，收在17,693.47點，下跌47.09點，成交量縮至2,270.51億元。圖／聯合報系資料照
台股31日同步震盪走低，尾盤出現賣壓，收在17,693.47點，下跌47.09點，成交量縮至2,270.51億元。圖／聯合報系資料照

俄烏前天傳出停戰，但烏北州長昨（30）日指控俄軍仍持續砲擊，美股四大指數下跌，台股今（31）日同步震盪走低，尾盤出現賣壓，收在17,693.47點，下跌47.09點，成交量縮至2,270.51億元，3月上漲41.29點，漲幅0.23%；三大法人買超19.11億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超24.68億元，投信買超5.07億元，自營商賣超（合計）10.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.63億元，自營商（避險）賣超9.01億元。

今指數由金融股撐盤，金融指數大漲0.95%，個股中聯邦銀（2838）大漲超過4%，收17.2元，合庫金（5880）漲幅逾2%，收29.55元。昨回神的電子股又回落，半導體類股指數下跌，台積電（2330）下跌3元，收597元，聯發科（2454）下跌10元，跌幅1.09%，收905元，面板股持續下挫，強勢的車用二極體也出現回檔，只有台半（5425）較為強勢，大盤收在17,693.47點，跌幅0.27%。

自營商 三大法人

延伸閱讀

英相不信俄烏將和解 擬供烏克蘭自走砲等「致命武器」

電子弱金融強 台股平盤震盪力守17700點

謝金河：注意殖利率2.5％的指標

台指期開盤上漲7點 台積期貨開盤下跌4元

相關新聞

台股下跌47.09點 三大法人買超19.11億元

俄烏前天傳出停戰，但烏北州長昨（30）日指控俄軍仍持續砲擊，美股四大指數下跌，台股今（31）日同步震盪走低，尾盤出現賣壓...

國巨「特權股東」和「一般股東」待遇天差地遠 陳泰銘玩不膩的金錢遊戲

對於國巨的股東而言，2千元代表的意義是什麼？從過去四年來看，可以用四字總結：價值混淆。

美股修復行情 投信：個股分化更顯選股重要

聯準會政策落地，美股開啟修復行情，主要指數逐步收回失土。市場恐慌情緒得到政策不確定性消散的安撫，加上進入「消息真空」期，...

泰鼎大方配息去年股息4元創新高 5月24日股東大會改選

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）今（31）日舉行董事會，通過110年度盈餘分派案。110年度擬配發每股現金股利4...

俄烏戰後選股分水嶺 該跑？該進？挑趨勢個股就對了

雖仍面臨戰爭與通膨壓力，台股近期隨國際股市修正後持穩反彈，盤面無明顯主流，短線仍以區間整理的機會較大，個股依題材、籌碼各自表述，趨勢性個股相對易獲得青睞。

台幣貶、外資賣 法人：抱股過連假選4族群

台股經過昨（30）日大漲，今（31）日進行回檔整理，大盤呈現小漲小跌的震盪行情，而櫃買市場走勢疲弱，法人表示，由於今日金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。