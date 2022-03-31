台股下跌47.09點 三大法人買超19.11億元

俄烏前天傳出停戰，但烏北州長昨（30）日指控俄軍仍持續砲擊，美股四大指數下跌，台股今（31）日同步震盪走低，尾盤出現賣壓，收在17,693.47點，下跌47.09點，成交量縮至2,270.51億元，3月上漲41.29點，漲幅0.23%；三大法人買超19.11億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超24.68億元，投信買超5.07億元，自營商賣超（合計）10.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.63億元，自營商（避險）賣超9.01億元。

今指數由金融股撐盤，金融指數大漲0.95%，個股中聯邦銀（2838）大漲超過4%，收17.2元，合庫金（5880）漲幅逾2%，收29.55元。昨回神的電子股又回落，半導體類股指數下跌，台積電（2330）下跌3元，收597元，聯發科（2454）下跌10元，跌幅1.09%，收905元，面板股持續下挫，強勢的車用二極體也出現回檔，只有台半（5425）較為強勢，大盤收在17,693.47點，跌幅0.27%。