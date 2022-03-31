戰雲促高速網通浮上檯面 法人：這指標表投資價值浮現

俄烏戰事是2022年首隻突襲市場的黑天鵝，然戰事中卻也引出新商機。法人觀察，近期在烏克蘭傳統的電信設備遭到俄軍攻擊破壞後，卻未對該國通訊造成極大妨礙，主要因SpaceX提供的星鏈(Starlink)低軌衛星網路搭上5G行動通訊，及時避免網路通訊遭受中斷而得以持續對外聯繫，這也象徵新的通訊時代來臨，科技的進展飛速，軟硬設備已從過往厚重、傳輸異常延遲等，轉向輕薄化、可攜化、低延遲，增添在戰事及災害中的靈活性，也讓科技更迭掀起的高速網路通訊議題再度浮上檯面。

今年邁入全球5G商轉第三年，目前全球已有超過200個5G網路商轉，5G連接更超過6億個終端裝置且行動數據在過去一年也增逾四成。根據經濟部工業局統計，2021年5G產值已超過新台幣1.69兆元。雖然疫情稍微打亂了全球經濟發展，但卻也帶動新型態的通訊網路應用破土而出，尤其5G具備高速率、低延遲、大連結等特性，全面加速物聯網（IoT）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）的進展，並拓展更多元的商業應用，如優化AR、VR的使用者體驗，近年更加速實現元宇宙（metaverse）願景，衍伸出的虛實融合新科技商機都將持續推升5G產業及供應鏈前景。

國泰台灣5G+ ETF( 00881)基金經理人蘇鼎宇表示，想掌握5G應用與布局衛星通訊商機，投資不用捨近求遠，台灣許多科技大廠已躍居全球相關供應鏈要角，近期市場更捎來護國神山台積電（2330）憑藉先進製程擠下三星(Samsung)，拿下了蘋果(Apple)全部的5G射頻晶片訂單；此外，蘋果3月推出首款平價5G iPhone等系列新品，鴻海（2317）因跨足其所有新品組裝，有望成為最大贏家，支撐淡季業績不淡。

法人說，若想投資正港的台灣5G關鍵供應廠，可留意臺灣5G+通訊指數表現，該指數除了不僅包含台灣半導體產業的龍頭，例如，台積電、聯發科（2454）、聯電（2303）等「護國群山」之外，同時也還納入像鴻海、廣達（2382）、和碩（4938）等台灣電動車產業鏈概念股，及穩懋（3105）、台光電（2383）等「低軌衛星」概念股。觀察該指數近5次跌破半年線(120MA)後的三個月、六個月皆呈現揚勢，即便歷經疫情、通膨高漲等隱憂，六個月後仍有最高逾12%的漲幅，而近期指數跌破半年線且落在年線下方，料是逢低切入等待翻揚的時機。

對想在此刻撿便宜的投資人，法人表示，操作策略可採定期定額布局追蹤該指數的國泰台灣5G+ ETF(00881)，該檔是科技市值型的台股ETF，不僅是國內唯一布局台灣5G供應鏈，且是市面上5G主題ETF中唯一具配息機制，中長期持有還可存科技股領息；至2月底，00881定期定額扣款戶數較去年底還增長近千人，3月30日基金規模逾新台幣447.9億元，投資人以行動支持足以撼動全球的台灣5G國家隊，不在話下。