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野村投信：Q2變數多 建議可從三面向投資

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

今年以來全球金融市場先後在聯準會更趨強硬的鷹派立場以及俄烏戰爭影響下，出現大幅回檔走勢，不過近期亦自底部反彈。面對不確定因素仍多的第二季，投資人該如何因應？法人表示，由於通膨走向、戰事進展等變數仍多，第2季全球股債市仍是以震盪整理為主，建議秉持不追高、逢低買進的原則，審慎應對高波動格局。

野村投信投資長周文森表示，展望第2季，在市場仍較為波動的情況下，投資策略也要嚴守不追高殺低的原則，並在回檔時適度布局。由於長期經濟仍持續成長，股市仍是良好的投資標的，惟因不確定因素較多，屆時可能會出現景氣趨緩、企業獲利成長減緩的擔憂，股市的評價面可能出現下降的情形。

建議可從3個面向加以投資，首先是選擇成長潛力佳的市場如美股、台股，產業面則是科技股，不過因市場波動度升高，建議趁回檔時進場；第二則是選擇央行貨幣政策相對寬鬆的區域作為戰術性配置，例如歐元區與日本；最後，相對跌深的市場例如中國股市與部分新興市場，也是可適度布局的標的。

至於債市，受到高通膨與聯準會緊縮貨幣政策的影響，第2季仍有不小的挑戰。周文森指出，債市的投資策略跟股市一樣，需要採取不追高、逢低介入的方式，看好短天期債券以及美國、全球的非投資等級債，非投資等級債的違約率仍在低檔，加上近期回檔修正後，利差擴大，殖利率也上揚，投資吸引力提高。

債市 通膨

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