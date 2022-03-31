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空運撐盤不夠力 航運股失血占大盤成交比重不到1成

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為華航貨機。聯合報系資料照
圖為華航貨機。聯合報系資料照

台股今（31）日開高走低，盤中翻黑，各類股中，金融股成為撐盤要角，盤中漲幅逾1%，電子股占大盤成交比重逾5成，卻是下跌表現，航運股再出現人氣退潮的情況，占大盤成交比重下降至8.7%，貨櫃、散裝齊跌，僅長榮航（2618）、台船（2208）、榮運（2607）、漢翔（2634）、宅配通等5檔力守紅盤。

航運股占大盤成交比重急降至不到1成，盤面上以航空股較為強勢，但華航（2610）開高後翻黑，盤中跌幅0.55%，長榮航則是力撐，早盤以32.65元開出，一度拉升至33.15元，盤中漲幅1.55%。

俄烏戰爭下，貨運需求緊，航空貨運市場價格3月逆勢反彈，運價漲幅約10~15%；近期再因上海城，市場預期空運可能再出現搶包機的現象，由於去年第4季因越南地區趕出急單出貨，曾出現搶包機效應，亞洲到美國地區每公斤運價飆漲到600元，航空業界表示，如果4月下旬趕出貨潮湧現，空運將爆單。

航空運價上漲，加上可能再出現趕出貨潮的包機效應之外，客運部分也開始出現轉機，航空雙雄華航、長榮航瞄準各國邊境鬆綁商機，夏季大增班，華航載客班數將增20%，長榮航4月起的夏季班表增加客運運能，預估較冬季班表成長約1成。

長榮航 華航

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