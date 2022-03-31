全台瘋媽祖！參加繞境也要買保單 做好兩規劃不怕破財

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經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

四、五月是媽祖遶境的重要時節，每年都吸引數百萬信眾參與。南山產險建議，民眾在參加遶境活動時，也須適度做好意外傷害險和個人責任險的保險規劃，以防範可能的意外風險。

南山產險「金如意」專案提供追媽祖的保險規劃，包含多項特定意外傷害事故、傷害醫療日額保險和責任保險的多重保障。在意外事故保障方面，除一般意外身故保障外，更針對大眾運輸工具特定事故，如火車出軌翻覆、客運發生重大車禍等，增額提供最高1,500萬的高額保障。

此外，旅行中可能無預警的多種意外事故也在承保範圍內，若民眾在參加遶境活動時，不慎遭到煙火落焰炸傷，或因人潮推擠而從高處摔落導致受傷，對此強化住院醫療保障，除一般病房、加護病房、燒燙傷病房的住院日額給付外，更增加居家療養金、生活補助金、住院家事代勞、緊急救護費用等多項給付內容。

南山產險表示，該專案還有完整的個人與家庭成員責任保障，保障因個人、家中小孩或寵物因意外造成他人受傷、死亡或財物損失的賠償責任。舉例來說，若因追趕媽祖鑾轎不小心撞傷路人，或同行的孩童不慎毀損沿途店家的物品，依法須負賠償責任時，這時就可提供每一意外事故最高50萬元的保障，且不須負擔自負額，保障消費者因無心之過的破財風險。

不僅如此，南山產險也為此推出期間限定的Q版媽祖電子保單，只要在5月31日前向業務員投保「金如意」專案，並選擇電子保單者，核保完成後就可利用電子郵件或手機簡訊收到期間限定的Q版媽祖電子保單，不僅讓保單傳遞更迅速，無紙化的電子保單也更環保。

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