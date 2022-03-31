Yahoo股市第1季五大爆紅ETF榜 兩大概念成主流

2022年第1季Yahoo奇摩股市App 五大爆紅ETF榜單，第一、二名分別為富邦特選高股息30（00900）及國泰永續高股息（00878）兩檔商品，其中，富邦特選高股息30是以股利率加權來決定成份股，每年轉換持股三次，2020年發行的國泰永續高股息也是標榜高股息、季季配息制度，顯示在低利率時期，投資人對於帶來現金收益的商品，仍然有高度偏好。

另一方面，追蹤台灣50指數的原型ETF，也是投資人青睞對象。此次榜單中，號稱國民ETF的元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），兩檔宛如雙胞胎的ETF雙雙入榜，台積電占兩檔ETF比重都達到47%左右，買進ETF就相當於部位有半數是台積電，且股價比台積電便宜不少；在第1季股市波動不定、與台積電驚人成長績效與高股價之下，ETF也產生吸引買進的吸金效果。

排行第五名的是反向型ETF-元大台灣50反1（00632R），該ETF入榜顯示不少投資人認為當前股市有過熱現象，在回檔前布局反向型商品有利可圖。