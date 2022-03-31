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第1季十大爆紅台股榜 富采奪榜首

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
Yahoo奇摩股市App公布第1季十大爆紅台股榜(資料來源 ：Yahoo奇摩股市App)
Yahoo奇摩股市App公布第1季十大爆紅台股榜(資料來源 ：Yahoo奇摩股市App)

Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，公布2022年第1季十大爆紅台股榜，台積電（2330）重回十大爆紅台股榜，半導體產業仍是深受投資人喜愛；傳產股則是異軍突起，金融股落後補漲。

投資人在2022年再現傳產、金融、電子多元的選股偏好，伴隨著宅經濟商機，MicroLED與傳統型紅光LED等兩類產品帶動新需求，並由LED大廠晶電（2448）與隆達（3698）所組成的控股公司富采（3714）奪下第1季Yahoo奇摩股市App十大爆紅台股榜首位。而半導體族群仍然是選股主流，半導體大廠辛耘（3583）、力積電（6770）分別奪下榜單第六、七位，護國神山台積電（2330），本季更是重新回到台股爆紅榜前十大之列。

半導體供應商辛耘（3583）年初股價創歷史新高，本季登上爆紅榜第六名。辛耘目前設備產能已經排到第4季，再生晶圓方面下半年則將擴產至每月16萬片，訂單量可望繼續成長。前身是DRAM廠商力晶的力積電（6770）轉型晶圓代工後重新掛牌上市，正好趕上全球半導體缺貨熱潮，話題不斷，位列第七名。護國神山台積電元月衝上688元的歷史最高點，振奮當時台股市場氣氛，本季也重回榜單前十大，獲得第十名。

傳產股中，與航海王長榮同集團的榮運（2607）本季高居第二名。榮運去年因併入長榮物流，業績創十年新高。2022年國內外物流業務需求旺，榮運業績仍然看俏。老牌化工股和益（1709）近年股價步步高升，除了本業製造清潔劑因疫情需求增加，旗下包括聯超實業、大勝化工等子公司生產樹脂、微生物肥料等相關產品，也各有進展。至於台企銀（2834）、台中銀（2812）兩檔進榜的金融股，雙雙以低價股落後補漲的姿態出線，分別拿下第四、八名。

台股 台積電 半導體

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