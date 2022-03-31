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中福爆違法炒股？籲請主管機關明察

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

老字號紡織廠中福（1435）股價從2020年9月起開始出現波動，異常波動情況延續至2021年4月底，今年來股價再度出現飆漲，從年初30元附近到農曆年後股價悄悄飆升，尤其，自2月17日出現第一根漲停板後，3月3日一舉突破60元，3月23日盤中更寫下70.8元的高價；中福擔心恐有違法炒股情事，近日大動作登報，向主管機關及檢調單位喊話，希望有關單位儘速依法追查，糾舉不法。

從中福公司的股價線圖可以發現，自2020年9月開始，股價多次出現異常波動，成交筆數及成交股數明顯高於以往的交易量，公司也因股價異常達公布注意交易資訊標準，依證交所要求發布重大訊息。

進一步觀察中福公司的股價變化，2020年9月每股收盤價僅10.1元，至10月30日已漲至18.1元，11月12日股價更上漲至20.3元，2個月時間股價漲幅超過100％；2020年12月15日到隔年1月8日，收盤價再從21.5元上漲到29.8元。

今年2月開始，中福股價波動更加異常，原本年初約30元，2月最後一個交易日，收盤價已飆達48.2元，3月3日股價衝到63.6元，3月23日盤中甚至衝破70元。

由於中福以紡織業起家，因經濟環境變化，近來公司轉型，將位於桃園市中壢區近2萬坪土地及廠房出租，改經營投資、不動產等事業，並無大型土地開發或投資案，股價自2004年起，每股平均收盤均價未超過10元，近兩年來竟忽然大漲，實在啟人疑竇。

一名市場人士分析，「觀察中福近期的主力進出狀況，相關交易都集中在幾個特定分點券商，主力買超前三名分別是玉山證券、兆豐三重、群益金鼎三重等，若背後真的有特定人士在操作，這恐怕嚴重影響市場交易價格及秩序」。

擔心恐有違法炒股一事，近日中福公司也大動作登報，向主管機關及檢調單位喊話，希望有關單位儘速依法追查，糾舉不法，以維護金融證券市場秩序。

台股大盤今（31）日開高後翻黑，中福早盤以52元開出，下跌1元，盤中一度下滑至49.15元，盤中跌幅逾半根停板。

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