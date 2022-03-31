台積電開盤602元 聯發科上演900元保衛戰

烏俄戰爭、全球通膨壓力等不利因素，讓市場傳出蘋果將大砍iPhone 13、新款iPhone SE及AirPods等三大產品線訂單，儘管蘋果舊產品線迎來烏雲，但今年預計下半年推出的iPhone 14系列不只外貌將「改頭換面」、去除消費者詬病已久的「瀏海」，而另一重點產品線MacBook Air，新款機型也盛傳除大打出新色牌外，還有三大重點升級。

2022-03-30 22:51