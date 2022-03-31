快訊

俄顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌

台中婚宴傳播鏈又擴大 高雄今+4其中2人是小學生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電開盤602元 聯發科上演900元保衛戰

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台股今（31）天開盤小漲，台積電（2330）開在602元，聯發科（2454）開在900元。圖／聯合報系資料照
台股今（31）天開盤小漲，台積電（2330）開在602元，聯發科（2454）開在900元。圖／聯合報系資料照

俄烏戰爭談判進入膠著，美股四大指數收黑，台股今（31）天開盤小漲，台積電（2330）開在602元，聯發科（2454）開在900元。

美股道瓊指數下跌65.38 點、跌幅0.19%，收35,228.81 點；那斯達克指數下跌 177.36 點、跌幅1.21%，收14,442.28 點；標普 500 指數下跌 29.15 點、跌幅0.63%，收4,602.45點；費城半導體指數下跌117.00點、跌幅3.23%，收 3508.60 點。

台積電董事長劉德音昨（30）日示警，大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治因素引發通膨，已影響手機、PC、TV等消費性需求下滑，但車用、高效能運算（HPC）需求仍強勁，而台積電因技術競爭力強，今年營收成長目標展望及資本支出維持不變。

台積電股價今天開盤上漲2元，開在602元。

十大千金股中，股王股后表現亮眼，股王矽力-KY（6415）開盤上漲80元，開在3520元，一度站上3600元；股后信驊（5274）開盤上漲70元，開在3300元，最高站上3370元。

聯發科則面臨900元保衛戰，開在900元，面臨900元關卡保衛戰。

台積電 股王 聯發科

延伸閱讀

劉德音：陸封城 影響半導體需求

劉德音籲政府儘速做好配套措施 開放邊境管制

影／劉德音：通膨讓產品漲價 也是調薪考量因素

影／張淑芬首訪雲林 「公益優先」不談台積電

相關新聞

台股開盤上漲13點 台積開盤上漲2元

台股今(31)日開盤上漲13.54點，開盤指數17,754.1點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價602元。

俄烏和談有變數 鋼鐵、農糧、電子股價藏玄機

萬寶投顧蔡明彰強調，傳出俄烏談判有重大進展，俄羅斯讓步，大幅減少在基輔的軍事行動，烏克蘭保證中立，不加入北約，普丁與澤倫斯基有可能舉行會談。

台積電開盤602元 聯發科上演900元保衛戰

俄烏戰爭談判進入膠著，美股四大指數收黑，台股今（31）天開盤小漲，台積電（2330）開在602元，聯發科（2454）開在...

2050淨零排放／四大減碳概念股 將躍主流

國發會公布「2050淨零排放路徑」，市場預期，俄烏戰爭開打後一直盤踞台股焦點的綠能概念股，正式晉升成主流族群，電動車、太...

俄烏消息多變 外資真心不變最愛這5檔股

美聯準會3月會議後升息步調趨向明朗讓投資人心中大石落下，但短線盤面仍受俄烏戰事消息面持續震盪，30日傳出烏俄雙方談判出現重大突破，國際股市應聲大漲，外資回頭買超台股逾200億元。惟外資近期買買賣賣反覆，真心不變持續買超且張數多的個股…

iPhone 13烏雲罩頂 蘋果新機四亮點能讓蘋概股回春？

烏俄戰爭、全球通膨壓力等不利因素，讓市場傳出蘋果將大砍iPhone 13、新款iPhone SE及AirPods等三大產品線訂單，儘管蘋果舊產品線迎來烏雲，但今年預計下半年推出的iPhone 14系列不只外貌將「改頭換面」、去除消費者詬病已久的「瀏海」，而另一重點產品線MacBook Air，新款機型也盛傳除大打出新色牌外，還有三大重點升級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。