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台積電開盤602元 聯發科上演900元保衛戰
俄烏戰爭談判進入膠著，美股四大指數收黑，台股今（31）天開盤小漲，台積電（2330）開在602元，聯發科（2454）開在900元。
美股道瓊指數下跌65.38 點、跌幅0.19%，收35,228.81 點；那斯達克指數下跌 177.36 點、跌幅1.21%，收14,442.28 點；標普 500 指數下跌 29.15 點、跌幅0.63%，收4,602.45點；費城半導體指數下跌117.00點、跌幅3.23%，收 3508.60 點。
台積電董事長劉德音昨（30）日示警，大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治因素引發通膨，已影響手機、PC、TV等消費性需求下滑，但車用、高效能運算（HPC）需求仍強勁，而台積電因技術競爭力強，今年營收成長目標展望及資本支出維持不變。
台積電股價今天開盤上漲2元，開在602元。
十大千金股中，股王股后表現亮眼，股王矽力-KY（6415）開盤上漲80元，開在3520元，一度站上3600元；股后信驊（5274）開盤上漲70元，開在3300元，最高站上3370元。
聯發科則面臨900元保衛戰，開在900元，面臨900元關卡保衛戰。
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