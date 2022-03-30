外資買超221億 買超這十檔最多

3月15日是台股黯淡的一天。這一天，台股大盤大跌336點，成交量3800億元，其中，外資賣超537億元，創下外資單日在台灣資本市場史上第6大的賣超，今年累積到當天，外資賣超共5025億元。

2022-03-30 12:56