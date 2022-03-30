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外資買超221億 買超這十檔最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
統計外資買超前十大個股中，金融股高達7檔。圖／聯合報系資料照片
統計外資買超前十大個股中，金融股高達7檔。圖／聯合報系資料照片

台股今（30）日收17,740.56點，上漲191.9點，三大法人同步買超，尤以外資買超221.29億元最高，統計外資買超前十大個股中，金融股高達7檔，買超冠軍為永豐金（2890），單日買超55,915張，另外，重返600元的台積電（2330）也獲外資買超18,648張。

台股今日大漲191.9點，三大法人合計買超299.64億元，其中外資買超221.29億元，投信買超22億元，自營商賣超（合計）56.34億元。

統計外資買超前十大個股依序是永豐金、金寶（2312）、聯電（2303）、台積電、中信金（2891）、新光金（2888）、開發金（2883）、台新金（2887）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）等，金融股占買超前十大個股中最多，外資買超第二大為金寶，單日買超25,385張，外資買超第三大則是聯電，單日買超20,939張。

晶圓代工雙雄今日同獲外資買超，台積電獲外資買超18,648張，連二買，投信買超988張，自營商買超1,371張，三大法人合計買超21,007張，今日股價收600元，上漲11元，漲幅1.86 %；聯電收54.5元，上漲0.8元，漲幅1.48%，外資買超之外，投信買超165張，自營商買超2,065張，合計三大法人買超23,169張。

外資今日賣超前十大個股則依序是臺企銀（2834）、廣達（2382）、台肥（1722）、中鋼（2002）、華通（2313）、期街口布蘭特正2、華邦電（2344）、英業達（2356）、富采、興農（1712）等。

外資 台積電

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