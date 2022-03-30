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電子、半導體重回盤面主流 法人指2原物料族群還有機會
俄烏戰事僵持將近2個月，近日終於出現和談曙光，不僅激勵美股四大指數走揚，也帶動台股今（30）日表現，而特斯拉減資題材也為電動車產業鏈帶來利多，電子、半導體族群今日迎來跌深後的反彈行情，不過航運族群相對疲弱，市場觀望氣氛重。
今日強攻漲停的個股有：順德（2351），精材（3374），德微（3675），笙泉（3122），虹揚-KY（6573）等股。
台新投顧副總黃文清指出，昨（29）日美股盤中出現20年公債殖利率倒掛問題，建議投資人回歸基本面，在升息環境持續下，相關題材仍屬利多。此外，原物料族群過去漲多，今日回檔整理，鋼鐵族群、石油產業鏈基本面仍具優勢，現在可做中長線布局。
群益投顧副總曾炎裕表示，投資原物料族群的散戶需注意原物料戰後消息面，由於中美澳為糧食輸出大國，可彌補俄烏停止出口期間的供給不足，因此預期農糧族群可能下跌，但通膨趨勢不變，後續仍看好原物料價格上漲的族群，預期鋼鐵，石化產業成長空間仍大。
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