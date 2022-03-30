經營權之爭加低軌衛星題材 金寶3月低點反彈大漲35%

金仁寶集團旗下金寶（2312）爆發經營權之爭，金寶前總經理、現任董事沈軾榮將爭取經營權，引發市場關注，金寶今（30）日開高走高，一度拉升至17.9元，創下去年4月以來，近1年的高點價位，統計金寶3月來的股價表現，從3/8日低點反彈以來一路走高，短線漲幅達35%，除了經營權之爭外，也受到低軌衛星題材的加持。

從法人動態來看，外資近10日買超居多，合計買超35,644張，自營商也是買超，主力籌碼上，近一季以來呈現大買，若觀察各券商分點的買賣超情況，日盛在去年12月22日大買金寶後持續有買超的情況，統計近一季的買賣交易發現，日盛證買超金寶超過5.8萬張，另外，國內券商分點中，元富西松、元大復北近一季來也是大買超金寶。

金寶1973年成立，為國內老牌電子代工廠，主要是以電子計算機代工起家，近年業務拓展至高階家電代工、低軌衛星應用等領域，年營收超過1,300億元，成立以來都由董事長許勝雄家族主導；這次金寶爆發經營權之爭，是由許勝雄前女婿、曾擔任金寶總經理的沈軾榮發動，要以「大股東身分」爭經營權，引發市場高度關注。

金仁寶集團旗下包括金寶、仁寶（2324）、康舒（6282）、凱碩（8059）等，金寶預計6月27日召開股東會改選董事，將是第一次面臨經營權的挑戰。沈軾榮日前證實已提名十席董事名單（七董、三獨董），成員以律師與會計師為主，要參與今年6月股東常會改選。

金寶面臨經營權之爭，股價從3月8日的13.25元一路走高，今日以16.55元開高，一度拉升至17.9元，創下近年的高點價位，盤中上漲逾半根停板，除了經營權戰火下，雙方的角力之外，也受惠於低軌衛星的題材加持，推升股價一路走高。