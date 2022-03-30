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陸300萬噸肥料來了 東鹼應聲下挫逾6%

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

俄烏戰爭導致全球化肥價格大幅上漲，不過中國國家發展改革委員會宣布投放300萬噸儲備肥，後續還要擴大進口，中國大陸氯化鉀周一大跌10.25%，東鹼（1708）今（30）日應聲下跌，盤中跌幅超過6%，跌破60元。

中國農資流通協會統計，截至3月28日氯化鉀批發價格指數（CKPI）為4,372.54點，年漲86.64%；中國複合肥批發價格指數（CCPI）上漲36.88%；中國化肥批發價格綜合指數（CFCI）上漲39.39%。

作為「糧食中的糧食」，化肥價格上漲可直接傳導到糧食端。因此，發改委部署中化集團、中國農業生產資料集團、中國化工建設，21日向市場投放300萬噸儲備肥。儲備肥是國家通過貼息方式，鼓勵化肥企業和流通企業在淡季儲備肥料，以便在消費旺季投放市場，穩定供應。

預計年度投放春耕儲備肥共計有805萬噸，發改委表示，下一步將擴大進口、投放儲備、加強市場監管等一系列措施，及時投放國內市場，切實保障今年春耕期間鉀肥保供穩價。

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