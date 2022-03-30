受惠電動車題材面利多 電子、半導體跌深反彈領漲
台股今（30）日受俄烏正向消息、原油價格回穩、美股4大指數走揚激勵，今日開盤表現佳，自開盤17,572點上行，盤中最高點達17,741點，上漲169點，漲幅將近1%。
今日盤中表現強勢族群為電子、半導體，群益投顧副總曾炎裕表示，電子、半導體族群今日受惠於電動車題材領漲，因特斯拉將進行股票分割，為電動車產業鏈帶來利多消息，短線買盤增加，不過航運族群今日成交量減少，市場持觀望態度，因此影響大盤震盪。
盤中有順德（2351），精材（3374），德微（3675），笙泉（3122），虹揚-KY（6573）等股亮燈漲停，而表現佳的個股有：廣宇（2328）上漲2.2元，漲幅5.8%；興勤（2428）上漲7元，漲幅5.2%；達邁（3645）上漲3元，漲幅5.1%；凌陽（2401）上漲1.9元，漲幅5.5%；強茂（2481）上漲6.7元，漲幅6.7%；迅杰（6243）上漲2.3元，漲幅5.0%；界霖（5285）上漲6.1元，漲幅6.1%。
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