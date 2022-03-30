資金輪動至車用二極體 德微、強茂強強滾

俄烏戰爭使國際油價飆漲，電動車族群成為受惠者，加上鴻海電動車業務出現進展、特斯拉柏林超級工廠啟動及股票分割等利多，帶動德微（3675）、強茂（2481）、台半（5425）、朋程（8255）等個股上漲。

德微盤中攻上漲停板，收327.5元，創歷史新高價，強茂盤中強漲近7%，台半一度攻上93.3元，盤中漲幅收斂至約1%，朋程也是一度上攻至261.5元，後漲幅收斂約3%。

投顧法人表示，國際電動車大廠特斯拉預估2022全年銷量將年增四成，至130.75萬輛，並在28日在官方推特宣布，有意再度分割股票，預計將在今年股東會上尋求股東授權支持，也讓特斯拉股價大漲。台灣的鴻海（2317）集團也加速布局，在產業趨勢持續發展下，相關台廠供應鏈將持續受惠。

德微2月合併營收為1.57億元，月減15.1%，但仍比去年同期成長19%，主因受到農曆春節假期，工作天數減少；累計今年前二月營收為3.41億元，年增19%。德微表示，2月營收比呈現月減，卻是歷年2月最佳成績。

台半近年積極切入毛利率較高的車用以及工控領域，儘管2月營收10.78億元，月減17.4%，但年增31.2%，是歷年同期新高；累計今年前二月營收23.8億元，年增32.2%，改寫歷史同期新高紀錄。

朋程是車用發電機二極體製造廠，市占居全球最大，並供貨調節器、ABS控制系統等設計及生產製造。雖然朋程主要供貨以燃油車應用為主，不過近年來因應電動車的發展，產品線將可配合油電混合車的輕度、重度、插電型乃至純電車的機電系統應用。

業界看好，車用市場今年持續復甦帶動車用電子產品需求，也有助相關車用二極體出貨回穩。朋程去年稅後純益 4.78 億元，年增 69.5%，累計每股稅後純益5.25元。2月營收3.01億元，月減9.6%，年增14.1%。