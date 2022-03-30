外資連三降 聯發科股價測900元
俄烏談判露出曙光，美股大漲，台股今（30）天開盤上漲逾百點，台積電（2330）股價同步走高，早盤最高觸及600元年線關卡，上漲11元，市值守住15兆元。受外資連三降影響，聯發科（2454）股價開在平盤，最低到903元，測試900元關卡。
道瓊工業指數上漲338.30點、漲幅0.97%，以35294.19點作收；標準普爾指數攀升56.08點、漲幅1.23%，收在4631.60點；科技股那斯達克指數勁揚264.74點、漲幅1.84%，收14619.64點；費城半導體指數大漲78.411點、漲幅2.21%，收3625.582點。
台積電ADR周二勁揚2.75%，收在109.25美元，較台北交易股票溢價6.8%，漲幅超越費城半導體指數。台積電早盤股價最高600元，最低597元。
台積電預計4月14日召開法人說明會，受烏俄戰爭和高通膨等影響，市場傳出近期蘋果（Apple）大砍手機及耳機訂單，電腦與手機市場需求趨緩，產業鏈恐面臨砍單的窘境，法人仍看好台積電營運依然穩健成長。
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