外資轉買 台積電早盤重返600元關卡

3月21日，全家股價跌破200元，創兩年來新低，直到兩天後、3月23日起，股價才逐步修正重回200元大關。不過，近三個月來，全家股價跌幅已逼近兩成，讓投資人好奇，一向屬於資優生的全家，到底怎麼了？

2022-03-30 00:27