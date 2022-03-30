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外資轉買 台積電早盤重返600元關卡

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（30）日開高，早盤大漲逾百點，台積電（2330）再獲外資轉為買超，昨日三大法人齊買，早盤再度叩關600元，以599元開出，上漲10元，漲幅1.69%，市值增至15兆5,331億元，早盤一度衝上600元關卡價，漲幅1.86%。

美股周二收紅，道瓊工業指數漲338.3點，或0.97%，收35,294.19點；標普500指數漲56.08點，或1.23%，收4,631.6點；那斯達克指數漲264.73點，或1.84%，收14,619.64點；費半指數收漲2.2%。

台積電ADR周二勁揚2.75%，收109.25美元，較台北交易股票溢價6.8%，漲幅超越費城半導體指數；外資昨日買超台積電2,644張，投信買超414張，自營商買超82張，三大法人合計買超3,140張，早盤以599元開高，盤中重返600元關卡，漲幅1.86%。

台積電 三大法人

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