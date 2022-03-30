台指期開盤上漲125點 台積期貨開盤上漲8元

台指期近月合約今（30）日開盤上漲125點，開盤指數17,671點；台積電期貨近月合約開盤上漲8元，開盤價597元。

周二(29日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲338.3點、漲幅0.97%，那斯達克指數上漲1.84%，標準500指數上漲1.23%，費半指數上漲2.21%。

第一金投顧表示，俄烏雙方談判出現重大突破，烏克蘭提出和平協議，希望中國、美國等主要國家共同簽署協議，為烏克蘭提供成為中立國所需的安全擔保。但俄烏雙方談判的正面消息並未影響殖利率曲線平坦化的趨勢，昨日美國2年期與10年期公債殖利率盤中一度出現倒掛，為2019年以來首見。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單減少3,119口至5,357口，十大交易人與特定法人合計買進3,215口。週選支撐與壓力區落在17,400至17,700之間，P/C Ratio升至1.03，整體籌碼中性看待。

三大法人周集中市場合計賣超72.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超83.1億元，投信買超13.4億元，自營商（自行買賣）賣超0.4億元，自營商（避險）賣超1.9億元。