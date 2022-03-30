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台股開盤後續揚逾150點指數17,572點 台積電挑戰600元大關

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

台股今（30）日開盤上漲24.24點後續走揚，早盤上漲逾150點，開盤指數17,572.9點；台積電（2330）開盤上漲10元，開盤價599元。

群益投顧說，大盤指數處於3日線之下、12日線之上的短均結構中性格局。主要股市處估值偏高階段，尚待財報提振市場追價信心；加上2月下旬以來的熱錢積極從台股匯抽離的態勢未見明顯降溫，亦形成台股相對掣肘因素。現階段盤面缺乏強勢聚焦(大)族群，股息殖利率成為階段股價加分因素；操作以題材搭配技術、籌碼面，擇強守技術面應對。

周二(29日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲338.3點、漲幅0.97%，那斯達克指數上漲1.84%，標準500指數上漲1.23%，費半指數上漲2.21%。

第一金投顧表示，俄烏雙方談判出現重大突破，烏克蘭提出和平協議，希望中國、美國等主要國家共同簽署協議，為烏克蘭提供成為中立國所需的安全擔保。但俄烏雙方談判的正面消息並未影響殖利率曲線平坦化的趨勢，昨日美國2年期與10年期公債殖利率盤中一度出現倒掛，為2019年以來首見。

統一期貨說，外資周二期貨淨空單減少3,119口至5,357口，十大交易人與特定法人合計買進3,215口。週選支撐與壓力區落在17,400至17,700之間，P/C Ratio升至1.03，整體籌碼中性看待。

三大法人周集中市場合計賣超72.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超83.1億元，投信買超13.4億元，自營商（自行買賣）賣超0.4億元，自營商（避險）賣超1.9億元。

台股 殖利率

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