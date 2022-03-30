統一特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數ETN 31日掛牌上市

臺灣證交所表示，由統一證券發行的統一特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數指數投資證券 (020031)，將於3月31日正式掛牌上市，為今(2022)年第一檔上市掛牌ETN。

證交所表示，根據申請資料顯示，該檔ETN標的指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數，由臺灣指數公司所編製及維護。該指數符合流動性標準上市上櫃 IC 設計類股中，篩選公司獲利表現優異 20 檔股票，利用自由流通市值加權方法，表彰台灣上市上櫃IC設計類股高獲利的股票組合績效表現。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。為增進投資大眾對新商品的認識，證交所已建置ETN專區(http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html)，方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。