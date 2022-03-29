快訊

談判出現進展 俄宣布：大幅減少基輔和切爾尼戈夫周圍軍事活動

滿滿10頁！北市公布「海量確診足跡」 南港展覽館、台北京站都入列

金管會：已有一家壽險申請發放現金股利

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

15家上市櫃金控公司2021年獲利噴發，整體稅後獲利達5,806億元，創下史上新高，年增高達53%，市場關注壽險金控配發現金股利政策。金管會保險局29日透露，截至3月28日，有一家壽險公司向主管機關申請發放現金股利，目前仍在審查中。

金管會保險局副局長張玉煇透露，到3月28日為止，有一家壽險公司向主管機關申請發放現金股利，目前仍在審查中。

據了解，一家已向金管會申請送件的壽險公司為國泰人壽，將上繳239億元給國泰金控，而去年獲利大賺597億元的南山人壽日前已表態將提出申請，其餘台灣人壽、中國人壽、富邦人壽也朝此規劃進行；從六大壽險公司來看，除新光人壽外，其餘皆有申請發放現金股利的計畫，與股東分享經營成果。

進一步觀察近年來壽險業發放股利情形，去年共有六家壽險公司取得金管會核准發放現金股利，核准發放金額約119.66億元，其中富邦人壽發放74.4億元、中國人壽發放18.92億元，安聯人壽發放11.2億元，康健人壽發放6.46億元，合庫人壽發放3.85億元，保誠人壽發放4.83億元。

至於2020年則有四家壽險公司獲准發放現金股利，合計發放50.56億元，包括安聯人壽、中國人壽、康健人壽及合庫人壽。

壽險公司 股利 金管會

延伸閱讀

丹尼爾投顧5大違規 金管會罰300萬、命令董事長解職

南山人壽去年大賺 將申請配息

南山尹崇堯 競逐壽險公會

街口基金期貨爆配售弊端 投信董座200萬元交保

相關新聞

俄烏戰事干擾全球股市 投顧：仍有一半機率溫和上漲

俄烏戰事持續，展望今年全球投資市場，百達投顧看法相對樂觀，認為只要戰事不要再延長，仍有50%的機率會彌補先前的跌勢，並繼...

投信：台股第2季估區間整理 成長股可留意

野村投信今天表示，俄烏戰爭造成的原物料價格上漲將在第2季持續發酵，面對不確定因素仍多的第2季，全球股債市仍是以震盪整理為...

台股上漲28.65點 三大法人賣超78.07億

昨（28）日美股小幅上漲，台股今(29)日開紅，但一度震盪翻黑，後指數尾盤拉抬，終場收在17,548.66點，上漲28....

台灣人定期定額最愛這十檔ETF

自2017年台股定期定額開辦以來，已成為國人投資理財的重要管道，依據集保大數據平台統計，今(2022)年2月國內自然人整...

美系外資下修目標價 聯發科大跌52元

俄烏談判露曙光，美股收紅，台北股市今(29)收盤漲28.65點，加權股價指數為17548.66點。台積電（2330）收盤...

減資行情回歸基本面 法人：俄烏情勢若好將輪科技股表現

今（29）日亞股普遍受美股走揚、國際消息面正向、油價回落影響而上漲，不過台股今日由於電子股表現疲弱，無法帶動大盤，導致大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。