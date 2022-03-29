金管會：已有一家壽險申請發放現金股利

15家上市櫃金控公司2021年獲利噴發，整體稅後獲利達5,806億元，創下史上新高，年增高達53%，市場關注壽險金控配發現金股利政策。金管會保險局29日透露，截至3月28日，有一家壽險公司向主管機關申請發放現金股利，目前仍在審查中。

金管會保險局副局長張玉煇透露，到3月28日為止，有一家壽險公司向主管機關申請發放現金股利，目前仍在審查中。

據了解，一家已向金管會申請送件的壽險公司為國泰人壽，將上繳239億元給國泰金控，而去年獲利大賺597億元的南山人壽日前已表態將提出申請，其餘台灣人壽、中國人壽、富邦人壽也朝此規劃進行；從六大壽險公司來看，除新光人壽外，其餘皆有申請發放現金股利的計畫，與股東分享經營成果。

進一步觀察近年來壽險業發放股利情形，去年共有六家壽險公司取得金管會核准發放現金股利，核准發放金額約119.66億元，其中富邦人壽發放74.4億元、中國人壽發放18.92億元，安聯人壽發放11.2億元，康健人壽發放6.46億元，合庫人壽發放3.85億元，保誠人壽發放4.83億元。

至於2020年則有四家壽險公司獲准發放現金股利，合計發放50.56億元，包括安聯人壽、中國人壽、康健人壽及合庫人壽。