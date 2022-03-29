台股上漲28.65點 三大法人賣超78.07億

昨（28）日美股小幅上漲，台股今(29)日開紅，但一度震盪翻黑，後指數尾盤拉抬，終場收在17,548.66點，上漲28.65點，成交量2,528.38億元；三大法人賣超78.07億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超88.92億元，投信買超13.29億元，自營商賣超（合計）2.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.46億元，自營商（避險）賣超1.97億元。

台積電（2330）擺脫利空影響，今收589元，漲幅0.86%，受到美系外資看壞今年手機出貨量，下調目標價影響，聯發科（2454）大跌52元，收912元，跌幅超過5%。意法將在第2季起漲價，MCU族群齊漲，新唐（4919）漲停收194.5元，笙泉（3122）漲幅逾7%。化肥股東鹼、農藥股惠光（6508）今日續強，航空股長榮航（2618）一舉收復所有均線，收32.3元，大盤收在17,548.66點，漲幅0.16%。