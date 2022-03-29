「雙G」ETF規模破千億 價值股搭成長股財富累積雙引擎

5G及ESG主題，自去年起即成為台股投資人關注的主軸，延續至今年整體趨勢並未改變。根據臺灣證券交易所資料統計，至上周五(25日)，近兩個月台股ETF成交量排行榜的前兩名，即分別由兩檔ESG及5G主題的ETF所佔據，分別為國泰永續高股息ETF（00878）與國泰台灣5G+ ETF（00881）；以規模變化做觀察，截至3月25日，該兩檔ETF的規模合計突破新台幣1,000億元，達1,020.2億元，持續締造新里程碑，其中，00878規模達到572億元，更創下台股ETF史上最快突破500億元的紀錄。

國泰投信ETF團隊副總經理鄭立誠表示，國泰永續高股息ETF、國泰台灣5G+ ETF兩檔ETF能夠受到市場廣泛的認同，主因兩者投資目標明確，其中，00878的投資組合挑選出ESG分數佳，且殖利率高的30檔個股，持股多具有低本益比、低股價淨值比，且擁有良好股息收益率等價值投資屬性；而00881則是鎖定台股5G產業鏈中的要角，整體生態系中亦包涵了半導體、電動車、AI等題材，可以說是台股中的成長股組合。

鄭立誠表示，2022年以來全球金融市場波動性顯著升高，主因俄烏戰火延燒，戰事爆發至今已超過一個月，但雙方仍未有達成協議或停戰的跡象；而美國聯準會也為了抵禦高通膨，在今年3月啟動了第一次的升息，台灣央行也毅然跟進。在不確定性提高的背景下，今年的投資配置可以多側重於具有較佳殖利率保護的價值股。

法人分析，目前台股市場上尚無直接訴求追蹤價值股或是成長股指數的ETF基金，因此投資人可將00878、00881兩檔ETF分別視為台股價值股及成長股的替代投資組合。對應到今年的操作方向上，則可運用價值股六成、成長股四成，或是七成比三成的比例進行調配。

根據Bloomberg顯示，今年以來截至3月25日，臺灣加權指數漲跌幅為-2.97%，但國內股票型ETF總規模卻是逆勢成長22.96%，顯示即便遇到俄烏戰爭紛擾、通膨壓力、升息等不確定性，投資人對台股仍舊充滿信心。在台股的長期投資上，成長股與價值股可視為是加速累積財富的雙引擎，而應對盤勢將兩者進行搭配，即可打造出適合個人風險屬性，且攻守兼備的組合。