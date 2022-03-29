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美系外資下修目標價 聯發科大跌52元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

俄烏談判露曙光，美股收紅，台北股市今(29)收盤漲28.65點，加權股價指數為17548.66點。台積電（2330）收盤上漲5元，收在589元；聯發科（2454）受美系外資調降評等至「中立」，收盤下跌52元，收在912元。

俄羅斯與烏克蘭和平談判使市場趨於樂觀，美股收高。台積電ADR收在106.33美元，下跌0.40美元，跌幅 0.37%；每單位台積電 ADR相當於台股5股台積電普通股，以昨日匯價28.755元計算，台積電每股為611.50元。

台積電今天開盤微幅上漲2元，開在586元，收在今日最高價位589元，上漲5元。

聯電（2303）ADR上漲0.02美元，漲幅0.21%，收在9.460美元；聯電台股今天收盤上漲0.1元，收在53.7元。

日月光（3711）ADR下跌0.08美元，跌幅1.08%，收在7.350美元。日月光開盤下跌0.5元，收在平盤價103.5元。

美系外資最新研究報告指出，聯發科長達5年的牛市循環週期恐已接近尾聲，5G SoC（系統單晶片）恐在第二季面臨砍價壓力，因此調降聯發科評等至「中立」，目標價下修至1050元。

聯發科今天開盤股價重挫33元，開在931元，盤中最低到903元，最後收在912元。

千金股表現最亮眼的是股后信驊（5274），收盤上漲210元，漲幅6.84%，收在3280元。

台積電 聯發科

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