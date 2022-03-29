減資行情回歸基本面 法人：俄烏情勢若好將輪科技股表現

今（29）日亞股普遍受美股走揚、國際消息面正向、油價回落影響而上漲，不過台股今日由於電子股表現疲弱，無法帶動大盤，導致大盤波折，漲勢較弱。

法人表示，題材面有油價下跌帶動航運曙光乍現，另外疫後旅遊趨勢也為觀光類股帶來優勢。盤中強攻漲停的個股有：神準（3558）、光頡（3624）、山富（2743）、新唐（4919）、冠軍（1806）等股。

台新投顧副總黃文清表示，今日由原物料族群擔任強勢主流，後續將走產業輪動趨勢，而台股仍然受國際消息面影響，後市上漲力道還需留意俄烏情勢，只要有確切的正向消息，將有機會輪到科技類股大放異彩。

華南投顧董事長儲祥生指出，今日投資人聚焦於減資題材股，事實上，減資為中性消息，想搭上減資行情的投資人，不妨回歸個股的基本面，從企業的後市展望判斷減資是否為投資訊號。