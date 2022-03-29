美系外資示警聯發科牛市循環近尾聲 評等及目標價同降

美系外資示警表示，認為聯發科（2454）5年的牛市循環接近尾聲，預估5G系統單晶片（SoC）恐將在第2季出現砍價的情況，同步調降聯發科評等及目標價，由原先加碼評等降至中立，目標價則由1,300元降至1,050元；聯發科今（29）日開低走低，盤中跌幅逾半根停板。

美系外資最新報告認為，今年將是聯發科5G SoC的營收高峰，除可從5G SoC可能開始出現砍價的跡象看出來外，還有中國大陸手機市場疲弱，及通膨壓力對新興市場的消費者造成壓力等情況的出現，預估未來數季市場將會陸續下修手機的出貨預測。

美系外資雖仍看好聯發科較高通的競爭力強，但根據供應鏈的調查來看，聯發科5G SoC受到中國大陸市場包括中階、高階的5G手機市場疲弱影響，第2季可能出現降價，預估降幅約5～10%，且預估在下半年可能將會有更多的砍價。

美系外資預估聯發科今年下半年至明年的成長力道將放緩，決定下修聯發科今明年每股純益（EPS）預估，降幅各為2%、10%，主要是反映手機的需求轉弱，預估每股純益將由84.08元、90.86元分別下修至82.66元、81.85元。

美系外資指出，新興市場國家需求減弱，加上通膨壓力下，消費者對價格更加敏感，及晶圓代工產能也不會那麼緊俏，預估下半年恐將會有更多的砍價出現，決定調降聯發科評等至中立，目標價下修至1,050元。

聯發科今日以931元開低，一度下滑至911元，盤中跌幅5.49%。