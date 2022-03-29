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特斯拉有意二度股票分割股價大漲 這檔概念股漲停同慶

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

美國電動車大廠特斯拉28日在官方推特宣布，有意再度分割股票，預計將在今年股東會上尋求股東授權支持，股價在盤前就應聲大漲，終場收漲8%；特斯拉股價強勢激勵台股相關概念股同慶，同致（3552）開高後直衝上漲停鎖死，表現最搶眼，順德（2351）也是大漲。

特斯拉在2020年8月宣布股票「1拆5」，8月31日生效，股價也一路走高，3月28日再傳出有意二度進行股票分割，計在今年的年度股東會上尋求股東授權增加股票數量，再度分割股票。

彭博資訊報導，特斯拉在申報文件中表示，正在修改公司章程，增加普通股，將讓該公司能夠進行股票分割。特斯拉表示，董事會雖已批准管理階層的一項提案，但分割計畫仍待董事會最後批准。

特斯拉公布股票分割計畫後，盤前股價應聲大漲，終場則是上漲8%，以1,091.84美元收盤；特斯拉股價大漲，帶動部分特斯拉概念股的表現，尤以同致最為強勢，早盤以129.5元開高後一路衝上漲停140元鎖死，盤中成交量激增；另外，順德以141.5元開高，一度拉升至149.5元，盤中漲幅4.64%；聯嘉（6288）以26.5元開高，盤中漲幅逾2%。

特斯拉 股票

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