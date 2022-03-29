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大立光去年EPS賺贏這檔3倍 股價反被超車

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

大立光（3008）去年全年EPS 139.28元，祥碩（5269）EPS 46.23元，雖然大立光去年每股純益是祥碩的3倍，但今（29）日出現股價反轉，大立光盤中跌至1,880元，跌幅約1%，祥碩漲至1,895元，漲幅約1%，股價超車大立光。

日經新聞昨（28）日報導，受俄烏戰爭與通膨壓力影響，蘋果將大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等三大產品線訂單，剛上市不到三周的iPhone SE 3與iPhone 13系列機種將減單至少各200萬支。

雖然蘋果並未證實相關傳聞，但法人認為，若消息為真，蘋果將是首家在俄烏戰火與通膨因素籠罩下，大砍訂單的指標大廠，台積電（2330）、鴻海（2317）、和碩（4938）、大立光等台灣供應鏈都將受影響。

另外，大立光去年稅後純益186.71億元，年減24%，是八年來低點，每股純益139.28元。其中，關鍵指標毛利率跌破「6字頭」大關，降至59.94%，是六年來低點。

大立光 iPhone

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