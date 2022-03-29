友達現金減資20% 外資連五賣、早盤跌逾1.7%
外資昨日大賣超面板股，友達（2409）更是高居外資賣超個股冠軍，單日遭賣超16,236張，連五賣，昨日盤後宣布擬辦理現金減資，減資比20%，友達加入近期現金減資行列，今（29）日股價開低，以20.2元開出，早盤跌幅逾1.7%。
友達2022年現金減資金額共計192億4,849萬0,230元，消除股份19億2,484萬9,023股，以目前實際已發行股份總數普通股96億2,424萬5,115股計算，減資比例20%，減資後股本為769億9,396萬0,920元。
友達宣布辦理現金減資，同時將配發1元現金股利，股息加上現金減資2元，合計每股將配發現金3元；但是外資近期持續賣超友達，統計已連五賣，合計賣超71,085張，投信昨日也賣超友達858張，連二賣，自營商則是賣超1,305元，合計三大法人賣超18,399張。
友達擬現金減資，市場似乎不埋單，今日開低，一度下滑至19.8元，早盤跌幅1.71%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言