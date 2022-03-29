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友達現金減資20% 外資連五賣、早盤跌逾1.7%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
友達光電董事長彭双浪。記者侯永全／攝影
友達光電董事長彭双浪。記者侯永全／攝影

外資昨日大賣超面板股，友達（2409）更是高居外資賣超個股冠軍，單日遭賣超16,236張，連五賣，昨日盤後宣布擬辦理現金減資，減資比20%，友達加入近期現金減資行列，今（29）日股價開低，以20.2元開出，早盤跌幅逾1.7%。

友達2022年現金減資金額共計192億4,849萬0,230元，消除股份19億2,484萬9,023股，以目前實際已發行股份總數普通股96億2,424萬5,115股計算，減資比例20%，減資後股本為769億9,396萬0,920元。

友達宣布辦理現金減資，同時將配發1元現金股利，股息加上現金減資2元，合計每股將配發現金3元；但是外資近期持續賣超友達，統計已連五賣，合計賣超71,085張，投信昨日也賣超友達858張，連二賣，自營商則是賣超1,305元，合計三大法人賣超18,399張。

友達擬現金減資，市場似乎不埋單，今日開低，一度下滑至19.8元，早盤跌幅1.71%。

減資 友達

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影／友達宣布配發股利1元及現金減資每股2元 共配發3元

友達宣布現金減資 合併配息發3元

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