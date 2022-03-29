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台積電開盤漲2元 聯發科早盤股價跌逾3%

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

俄烏談判露曙光，美股收紅，台北股市今（29）天開盤漲48.31點，加權股價指數為17,568.32點，成交金額新台幣34.13億元。台積電（2330）開盤上漲2元，開在586元；聯發科（2454）開盤下跌33元，開在931元。

俄羅斯與烏克蘭和平談判使市場趨於樂觀，美股收高，道瓊工業指數以34,955.89點作收，上漲94.65點，漲幅0.27%；標準普爾500指數上漲32.46點，漲幅0.71%，收4,575.52點；那斯達克指數上漲185.60點，漲幅1.31%，收在14,354.90點；費城半導體指數上漲21.83點，漲幅0.62%，收3,547.17點。

台積電 ADR收在106.33美元，下跌0.40美元，跌幅 0.37%；每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以 3月28日新台幣匯市收盤價28.755元計算，相當台股台積電每股為611.50元。台積電開盤微幅上漲2元，開在586元，早盤最高來到589元。

聯電ADR上漲0.02美元，漲幅0.21%，收在9.46美元；聯電（2303）台股今天開盤上漲0.3元，開在53.9元。

日月光ADR下跌0.08美元，跌幅1.08%，收在7.35美元。日月光（3711）開盤下跌0.5元，開在103元。

台積電 新台幣

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