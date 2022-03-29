富邦期貨：投信季底有結帳壓力 台股維持震盪走勢

台股面臨多重的利空襲擊，包括上海市因疫情再起而封城，美國通膨壓力大可能使升息腳步加快，到國際油價每桶逼近120美元等，產業景氣在第2季可能下修，使得整體股市欲振乏力，大盤昨（28）日下跌156點收17,520點，成交量2,386億元。

2022-03-29 00:34