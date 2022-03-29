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富邦期貨：投信季底有結帳壓力 台股維持震盪走勢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
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新冠肺炎全球持續蔓延，上海實施封控措施，引發市場對經濟增長的擔憂，美股周一早盤開低，惟隨著烏克蘭表示，已準備好宣布中立，放棄加入北約換取基輔安全，加上俄羅斯亦不再要求烏克蘭去納粹化，並且允許其加入歐盟，換取其承諾永不加入北約，雙方停火談判似有進展，帶動美股四大指數尾盤衝高。

國內疫情升溫，加上受上海封城衝擊，台股周一回測年線，資金轉進防疫概念股；本周台股將迎來清明連假，也使得市場資金轉趨保守，成交量能萎縮。目前俄烏將進行第五輪談判，儘管有利多消息傳出，但離達成停火協議仍有距離，且全球通膨高漲，聯準會鷹派退場政策不變，在投信季底做帳仍有結帳壓力下，預期台股仍將維持震盪走勢。（富邦期貨/提供）

台股 北約 烏克蘭

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