鼎翰去年營收、獲利雙創新高 擬配現金股利11元

鼎翰（3611）去年受惠新冠疫情趨緩，帶動整體條碼印表機產業需求復甦，公司營收、獲利雙創新高紀錄，全年每股純益（EPS）為18.47元，鼎翰董事會亦通過2021年度股利政策，擬配發現金股利11元，殖利率約為5.4%。

鼎翰今（28）日通過去年財報，去年營收68.49億元，年增20.5%，創下歷史新高紀錄。營業毛利22.75億元，毛利率約33.2%，年減2.4個百分點。營業利益10.5億元，營益率約15.3%，年減0.8個百分點。稅後純益7.84億元，年增9.7%，亦登頂，全年每股純益18.47元。

鼎翰去年受惠新冠疫情趨緩，帶動整體條碼印表機產業需求復甦，帶動2021年單季營收屢創新高。

另，鼎翰董事會通過2021年度股利政策，擬配發現金股利11元，以今日收盤價202.5元計算，殖利率約為5.4%。

此外，鼎翰將於明（29）日召開法說會，說明去年營運成果，及展望今年營運。

展望後市，鼎翰先前指出，2022年整個市場需求動能仍存在，在電子商務、延伸倉儲物流需求持續增長及製造業復甦下，對全年營運審慎樂觀，儘管市場需求還在，但2022年上半年仍有供應鏈短缺因素及海運塞港問題存在。

從垂直應用市場來看，由於電子商務持續蓬勃發展，因此包裝物流標籤需求強勁，工業自動化更被重視，標籤紙也持續增長，此外，RFID印表機在零售物流市場也有增長。

根據研調機構數據顯示，2020年全球固定型條碼印表機市龍頭為Zebra Technologies、市占率達41%，其次依序為SATO Corporation 13.7%、Toshiba TEC 9.9%、Honeywell 7.9%，鼎翰則居於全球第五大廠商，市占率為7.6%。