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外資今賣超125億元 賣超「這類股」最多
台股今（28）日收17,520.01點，下跌156.94點，三大法人同步賣超，尤以外資賣超125.7億元最高，統計外資單日賣超個股，前十大外資賣超股中，三檔面板股全進榜，尤以友達（2409）高居外資賣超冠軍，單日遭外資賣超16,236張，外資賣超第二大則是台積電（2330）。
台股早盤開低後一度下挫至17,368.66點，終場收17,520.01點，三大法人賣超136.25億元，其中外資賣超125.7億元，投信賣超1.34億元，自營商賣超（合計）9.2億元。
外資今日賣超前十大個股依序是友達、台積電、大成鋼（2027）、群創（3481）、元大金（2885）、彩晶（6116）、華邦電（2344）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息、國泰台灣5G+等，其中三檔面板股同步遭外資賣超。
外資賣超冠軍為友達，單日賣超16,236張，其次是賣超台積電11,744張，賣超第三大為大成鋼，單日遭外資賣超9,771張；群創也遭外資賣超9,222張，彩晶則遭外資賣超7,113張。
外資今日買超前十大個股依序是新光金（2888）、臺企銀（2834）、開發金（2883）、中信金（2891）、華航（2610）、國泰智能電動車、兆豐金（2886）、長榮航（2618）、金寶（2312）、永豐金（2890）等，其中，金融股占6檔，兩檔航空股也進榜。
外資買超最高的是新光金，單日買超11,661張，其次是買超臺企銀10,275張，買超第三名為開發金，獲外資買超8,798張；航空股今日開低走高，終場收紅，同步獲外資買超，其中外資買超華航7,276張，買超長榮航6,530張。
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