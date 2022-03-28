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台股下跌156.94點 三大法人賣超136.25億

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

本土疫情昨（27）日確診數竄升，上海昨晚也發布將分階段封城，所有企業實施封閉生產或居家辦公，恐影響台廠供應鏈，使得台股今（28）日早盤一度跳空下挫至17,368.66點，後指數逐漸回升，終場收17,520.01點，下跌156.94點，成交量2,347.71億元；三大法人賣超136.25億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超125.7億元，投信賣超1.34億元，自營商賣超（合計）9.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.63億元，自營商（避險）賣超8.56億元。

由於台積電（2330）在上海有以8吋晶圓代工為主的松江廠，上海的半封城消息傳出，拖累台積電股價下跌14元，跌幅2.34%，收584元，今有少數IC設計股表現強勢，創惟（6104）、智原（3035）漲幅逾5%，皆重回300元大關。受烏俄戰爭影響，化肥股東鹼、農藥股惠光（6508）雙雙攻上漲停板，航運股今日回神，貨櫃、航空皆收紅，大盤收在17,520.01點，跌幅0.89%。

自營商 台積電 上海 三大法人 外資 晶圓代工 台股

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