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法人：疫情不影響長期趨勢 短期操作可看三大題材

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（28）日受兩岸疫情干擾，上海封城及台灣本土案例新增高達89例，在股市回補缺口後，進行盤整之際加重跌勢。今日生醫與防疫族群表現強勢，毛寶（1732）、恆大（1325）、亞諾法（4133）及康那香（9919）盤中亮燈漲停。

美德醫療-DR（9103）收盤上漲0.7元，漲幅6.6%，收11.25元。ABC-KY（6598）收盤上漲1.3元，漲幅4.1%，收33.95元。寶齡富錦（1760）收盤上漲2.2元，漲幅2.2%，收98.2元。物流業則有陸海（5603）亮燈漲停，嘉里大榮（2608）收盤上漲2.5元，漲幅6.0%，收44.8元。

華南投顧董事長儲祥生表示，長線來看，疫情影響不大。今日外資仍然賣超台股，尾盤收下影線，後續仍要關注俄烏停戰協議消息，預期在正式確認停戰後，外資才有可能回流。此外，期望國際間對於俄羅斯的後續管制措施放寬，才可能控制加劇的通膨。

台新投顧副總黃文清表示，短期操作可看三大題材，分別為受惠於升息的金融股，倍受俄烏戰事牽動的原物料族群，以及4、5月即將迎來股息行情的類股。而長線布局則仍然聚焦於市場普遍看好的科技股、半導體、電動車產業鏈。

台股 疫情

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