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上海分批封控加本土疫情蔓延 台積電收盤跌14元

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台灣本土疫情昨天確診數暴增，而上海（5876）昨晚發布因應疫情分批分控，今（28）日台股下跌156.94點，收在17520.01點，台積電（2330）股價收在584元，下跌14元；股王矽力-KY（6415）和股后信驊（5274）分別上漲10元和90元。

上海官方27日晚間發布，為盡快實現COVID-19疫情「社會面動態清零」，上海將全市分為兩區，分別於3月28日和4月1日展開分區封閉管理及全民核酸檢測。封控區域將暫停地鐵及公共運輸，企業實施居家上班。但上海對外交通並未阻斷。

台積電有松江廠，主要以8吋晶圓代工為主，目前8吋晶圓供不應求問題未解，但台積電今早重申，一切遵照政府防疫措施，目前不影響生產。

台積電上週外資轉賣為買，台積電股價止跌回升，最高攀升至598元，今天開在581 元，最低價格在580元，市值回測15兆元大關，盤中最高價為586元，收在584元。

媒體報導，聯發科（2454）力邀台積電老將蔡能賢加入，加入高階經營團隊，聯發科股價開盤下跌21元，開在950元，隨後股價震盪走高，最後收在今日最高價964元。

半導體封測龍頭日月光（3711）在上海有大型投資，主要落腳張江高科技園區。日月光表示，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加，員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。

日月光ADR上周五收在7.43美元，小跌0.09美元，跌幅為1.2%；日月光今天開盤小跌1元，開在103.5元，盤中最低價位為101.5元，收在103.5元。

台積電 上海

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