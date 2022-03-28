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東鹼EPS年增18倍 帶動化工族群向前衝

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

台股今（28）日開低大跌，但化工族群卻相對強勢，中華化盤中漲幅逾5%，衝破50元，三福化也有超過2%的漲幅，化肥股東鹼（1708）也再次衝高，盤中來到56元，漲幅逾2%，創下近期新高價，並且為盤中成交量第一名。

東鹼上週25日公布2月稅後淨利新台幣1.43億元，每股純益（EPS）0.57元，年增18倍。去年歸屬於母公司業主淨利6.7億元，年增2.85倍，每股純益2.69元，擬配發現金股利每股2元。

法人表示，俄羅斯、烏克蘭及白羅斯都是化肥生產大國，目前是北半球夏季農作物播種的季節前夕，但俄羅斯禁運化肥原料，烏克蘭決定實施化肥零出口政策，禁令包括氮、磷、鉀化肥和複合肥料，且戰事持續衝擊供應，肥料報價恐易漲難跌。

東鹼目前主力是硫酸鉀，公司有14條生產線，年產能約14萬噸，目前為全產全銷，而東鹼硫酸鉀原料氯化鉀，是由北美進口，因此不受俄烏戰爭影響，同時銷售市場因為之前持續分散，目前日本市場比重亦達10%以上。

此外東鹼也取得歐盟的REACH認證，讓硫酸鉀取得進軍歐洲市場的門票。據悉，REACH是一個涉及化學品註冊、評估、授權和限制的歐洲社區安全法規。作為一項歐盟指令，REACH適用於所有歐盟國家。

俄羅斯 歐盟

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