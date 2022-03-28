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台灣人直擊上海「封城」：全民瘋狂搶菜、黃浦江兩岸不同步

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台股盤面整理 疫情影響跌幅加重摜破半年線

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台灣疫情單日暴增本土89例，創下九個月以來新高，加以上海因疫情而下封城令造成相關產業鏈停滯，導致台股大盤今（28）日走勢疲弱，盤中跌破17,400點，大跌超過300點。

台新投顧副總黃文清表示，3月4日至3月7日，台股已回補俄烏戰爭造成的反彈跳空缺口，在回補過後，理應出現盤面整理，因此，今日盤勢屬盤面整理成分高，但因疫情造成投資人心理層面影響，導致跌勢更重，預期後續指數陷入震盪整理機會大，但發生重挫的機會較低。

第一金投顧董事長陳奕光表示，上海後續擔憂疫情造成的區域封鎖政策將影響物流，進而導致各生產供應鏈出現停滯；防疫概念股，今日走勢屬於短線反彈行情，未來疫情發展不確定性高，投資人可先觀望。

而跌深的科技類股仍具基本面優勢，陳奕光說建議，可留意高殖利率、網通族群，此外，也看好航運族群後市發展，投資人可逢低作中長線布局。

疫情 台股

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