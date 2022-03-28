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黑天鵝一隻隻壓境而來 「投資股市時機」信心指數大降

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

中央大學台經中心今（28）日發布3月消費者信心指數（CCI）為72.24，較上月再降0.95，下降幅度最多的是「投資股市時機」，3月調查指數為45.9，較上月調查大降3.8，與去年同期調查結果相較，更大跌6.6。

物價高漲、俄烏開戰、央行升息、本土疫情確診數爆增，「黑天鵝」一隻隻來襲，使得3月消費者信心指數（CCI）持續下降，本次調查六項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況、就業機會三項指標上升。但，國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財三項指標下降。

上升幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，3月調查結果為66.75，與上個月調查結果相較上升1.45。上升幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為78.35，與上月的調查結果相較上升0.45。上升幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為30.55，較上個月調查結果僅上升0.1。

至於下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，3月調查為45.9，較上個月調查結果下降3.8。下降幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，3月調查結果為122.4，較上個月下降3.4。下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為89.5，與上個月調查結果相較下降0.5。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

此外，在「購買房地產時機」指標部分，3月調查結果為119.35，與上月的調查結果相較下降3.5。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為104.5，較上月的調查結果下降2.45。「目前健康狀況」指標部分，3月調查結果為104.5點，較上月的調查結果下降2.45。

物價

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