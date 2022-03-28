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富邦證攜手紐約Nasdaq交易所 美股即時報價輕鬆查

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美股族看過來!富邦證券正式與Nasdaq交易所合作，將於各大電子交易平台(如富邦e點通、富邦e+)免費提供Nasdaq Basic「美股即時報價」服務。投資人除可享受零延遲、零時差美股交易資訊，還可透過全新的交易帳務查詢頁面，即時掌握美股庫存損益試算。日前富邦證券更受Nasdaq邀請，將雙方合作訊息刊登於紐約時代廣場Nasdaq Tower總部電視牆，藉以共同宣布將提供零距離的即時報價服務，讓民眾投資美股更輕鬆便捷。

為了協助客戶掌握市場熱門投資標的，富邦證券特別提供開盤後每小時交易量最大之三十檔個股供投資人參考。除了美股即時行情報價服務之外，因應全球ESG投資熱潮，富邦證券與全球金融數據領導商Refinitiv合作，提供客觀的企業ESG評分，透過社會責任、公司治理與環境保護評比，協助客戶以最高效率鎖定具有投資價值並挑選出更符合社會責任標準的美股企業。

隨著國際情勢、通膨威脅及油價高漲隱憂等種種不確定因素加劇，恐影響美股波動。為避免短期市場震盪導致投資人信心下降，富邦證券呼籲投資人可透過「定期定額美股」的方式分批佈局美股，免當夜貓族熬夜盯盤，如遇低點亦可加碼買進，有效平均投資成本。富邦證券提供40檔個股及40檔ETF作為定期定額標的，個股部份包括Netflix、Costco、Nike及Starbucks等投資人日常消費中熟悉的公司，產業型ETF如科技、生技科技、工業/原油、新興產業及熱門的ESG主題等，最低只要100美元，輕鬆存股，晉升成為全球知名企業股東!

為回饋廣大投資人，富邦證券祭出「富貴要人幫 台美存股找富邦」活動，即日起至8/31前首次定期定額買進美股或台股，即贈LINE POINTS 50點。每月扣款成功之客戶，還可參加iPad抽獎，滿額還有機會再抽 iPhone 13 ProMax，申購越多中獎機會越大，3月底前再享限定早鳥加碼禮，包含LINE POINTS 翻倍送、加抽富邦勇士套票及滿額大獎3倍中獎機會等，投資人可趁此機會多元布局海內外股市、輕鬆創造被動現金流！

想定期定額投資美股的投資人，只要於富邦證券線上開戶的同時，加開複委託帳戶，輕鬆3步驟即可開啟投資美股第一步：1.進入富邦證券美股定期定額專區2.登入並申請憑證、進行契約簽署3.設定每月扣款日期、金額，並存入款項（投資金額加手續費）。

富邦勇士 美股

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