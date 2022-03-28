本土病例飆升 多檔檢測股大漲成資金避風港

國內新冠本土病例突暴增83例，多縣市淪陷，且傳播鏈多線延燒，大盤早盤大跌近300點，上市類股指數僅生醫指數獨撐紅盤，逆勢上漲，其中，又以檢測族群表現最強勢，亞諾法（4133）開盤一分鐘股價即鎖上漲停，使族群士氣大振、包括寶齡富錦（1760）、ABC-KY（6598）也跟著大漲表態。興櫃股的普生（4117）漲幅超過10%，金萬林（6645）漲幅也逾6%。

上市生技類股指數早盤維持紅盤震盪，盤中來到66.26元，漲幅0.6%，一枝獨秀。法人表示，本土病例大幅攀升，加上境外移入個案，昨（27）日一天就新增超過200例病例，雖然國內施打兩劑疫苗的覆蓋率已達七成以上，但此次疫情來勢洶洶，不少皆是突破性感染，隨著防疫管制將再趨嚴，對快篩檢測的需求再起。除了本土疫情升溫，全球疫情亦又見回升跡象，尤其亞洲疫情嚴重，將帶動檢測快篩海外需求。

普生表示，Omicron變異株肆虐全球，東南亞地區客戶對於旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑等新冠肺炎相關檢測產品需求保持良好水準，另外，公司也深化各國業務接單表現，包括拓展斯里蘭卡、法國等國家銷售皆持續放量。另摩洛哥、泰國等合作經銷商亦持續向當地政府申請RT-PCR、抗原快篩等試劑產品註冊，有助於挹注全系列新冠肺炎檢測產品接單表現。

ABC-KY表示，繼新冠流感檢測產品於去年12月間取得FDA緊急使用授權後，最新開發的「新冠流感免萃取檢測試劑」獲得美國FDA預申請（Q-submission）正向回覆，將進入臨床試驗準備，目前規劃3個收案中心，預計收集1,200個檢體，待試驗完成後將遞交510(K)上市許可申請。在傳播速度極快的Omicron變異株出現後，顯示新冠疫情正趨向流感化，也更突顯目前開發的新冠流感免萃取檢測產品的優越特性與需求。