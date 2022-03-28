上海封城恐衝擊台灣產業鏈 台積電開盤跌掉上周漲幅

大陸疫情增溫，上海無預警宣布，全市今（28）日上午5時起分區分批「封城」，法人擔憂恐衝擊台灣產業鏈，影響半導體、iPhone等出貨，台積電（2330）表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產，但台股早盤重挫，台積電開盤跳空下跌，以581元開出，下跌17元，一口氣就把上周的漲幅給跌掉了，盤中跌幅2.5%。

上海（5876）今日起以黃浦江為界，分區分批「封城」，所有企業實施封閉生產或居家辦公，法人表示，將對人流、貨流都造成衝擊，尤其上海是電子代工、晶圓代工、封測、電動車的生產重鎮，包括和碩（4938）、廣達（2382）、台積、日月光（3711）、特斯拉都在當地都有工廠，若情況加劇，恐牽動半導體、電子代工、電動車等產業，iPhone、特斯拉面臨出貨挑戰。

台積電在遭到外資連續賣超之後，上周出現買超，上周五外資買超9,215張，連三買，另外，法人也看好台積電上半年「淡季超旺」的態勢確立，可望連七季創下新高。

不過，台積電仍然重挫，早盤開低，一度下滑至580元，盤中跌幅2.5%。